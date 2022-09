L'ultima trovata che gli haters di Giorgia Soleri hanno architettato per screditarla, riguarda Victoria De Angelis, chitarrista dei Maneskin di cui l'influencer avrebbe parlato in malo modo in una storia pubblicata su Instagram. Sullo screen in questione, pubblicato su Twitter, si legge: "Nel mio box domande è stato chiesto più volte Te conosci Victoria dato che conosci Damiano? Beh la mia risposta è sì e so che è una pu**ana schifosa" con tanto di traduzione in inglese. A commento di questo screen, Soleri scrive: "Ma vi inventate tutto oh", a voler sottolineare che quanto riportato non corrispondesse al vero.

La replica

Una fan ha subito mostrato solidarietà chiedendole come facesse a sopportare questi continui attacchi, ricevendo in risposta questo sfogo: "A breve cancello twitter e smetto di aprire le richieste di messaggi perchè al contrario di quello che si pensa essere sotto shit storm fa schifo e colpisce".

Non è certo la prima volta che Giorgia Soleri riceve insulti da parte di chi non l'ha molto in simpatia, magari proprio perché è la fidanzata del frontman della band rock italiana più amata di sempre. Proprio di recente, infatti, l'influencer si era trovata a rispondere alle critiche rivoltele per il suo libro di poesie. In molti avevano contestato il suo modo di scrivere e i contenuti della raccolta "La signorina Nessuno", in cui spesso e volentieri ha descritto i suoi passionali amplessi con Damiano David. Piccata per queste considerazioni e per gli attacchi alla sua arte, Soleri aveva risposto: "Le cattiverie ditele precise. Poi se lo fa lui nelle sue canzoni nessuno lo attacca".