Giulia De Lellis offre lavoro, arrivate migliaia di candidature: ecco come proporsi

Giulia De Lellis offre lavoro ed è a caccia di professionisti che entrino a far parte del suo team, costantemente in crescita. L'influencer romana, reduce dal successo del suo libro Le corna stanno bene su tutto, non ferma la sua ascesa e si rivolge a giovani disoccupati o desiderosi di cambiare lavoro. La fidanzata di Andrea Iannone cerca, in particolare, un fotografo, un videomaker e un grafico.

De Lellis ha scritto e pubblicato un annuncio su Instagram: «Ho bisogno di giovani. Che hanno voglia di lavorare tanto quanto me. E di creare e crescere insieme al mio team. Sta per nascere un nuovo progetto. Voglio metterlo su con uno di voi… forse più di uno, mi date una mano? Facciamo questa cosa con serietà. So che ci sono tanti ragazzi con tanto talento… Non vedo l'ora di trovarvi. Vi aspettiamo via email seguite bene le nostre istruzioni. Vi prego! Bene. Spero di trovarvi presto! Grazie per l’attenzione ragazzi, ora la smetto di sembrare un pc. Promesso».

Per candidarsi basta una email con nome, cognome, Curriculum Vitae e portfolio. Secondo Radio105 sarebbero arrivati alla De Lellis già oltre quattromila curricula.

Chissà quale progetto avrà in mente l'ex gieffina. Sul settimanale Chi recentemente è stata pubblicata l'indiscrezione secondo la quale il fidanzato le avrebbe chiesto di aprire una società con lui . Una proposta che avrebbe fatto anche all'ex Belen Rodriguez. La showgirl argentina, tuttavia, avrebbe rifiutato.

Il campione di motociclismo dovrà prima rispondere alle accuse di doping. Giulia ha dichiarato pubblicamente il suo sostegno: «Chi ti conosce sa …. non servono altre parole».

