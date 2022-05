Hackerato l’account Instagram di Marta Fascina, la compagna di Berlusconi: attacco rivendicato dal collettivo filo russo 'Killnet'

Tra gli account violati oggi dall'attacco hacker rivendicato dal collettivo filo russo 'Killnet', c'è anche il profilo Instagram di Marta Fascina, deputata di Forza Italia e attuale compagna del leader azzurro, Silvio Berlusconi. Le sue stories sono state sostituite con alcuni annunci pubblicitari dalle chiare caratteristiche del phishing. Nei post si legge di investimenti che fanno riferimento al profilo di un tale Edwin. Le classiche esche che spesso vengono inserite anche nei canali Telegram per promuovere presunte occasioni di guadagno.

Nel caso dell'account Instagram di Fascina, seguito da oltre 19mila follower, il collettivo di hacker russi ha inserito tre storie: la prima mostra come moltiplicare in poche ore i propri soldi, la seconda promuove il “giochetto” millantando percentuali stellari di guadagno e vincite certe, la terza ribadisce il concetto chiudendo il cerchio di quello che sembra il classico pacco per tentare di ingannare i più sprovveduti.