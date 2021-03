Harry, WIlliam e Carlo tornano a parlarsi, ma Meghan resta un ostacolo

Il principe Harry ha parlato per la prima volta dopo tanto tempo con il fratello William e il padre Carlo, dopo l’intervista “bomba” rilasciata assieme a Meghan Markle a Oprah Winfrey. Lo ha rivelato l’anchorwoman della Cbs Gayle King, amica della duchessa, nel corso del programma del network “This Morning”. King ha detto che le conversazioni, secondo quanto riferito da Meghan, “non sono state produttive”, e che i Sussex si aspettano che i reali intervengano per dire alla stampa di smetterla di parlare di loro in modo “falso e inaccurato”, e con “accenti razzisti”.

After talking to the Sussexes, @GayleKing has revealed that Prince Harry has now spoken to Prince Charles and Prince William: “The family has to acknowledge that there are issues. . . They want a conversation.”

This is what she just told @CBSThisMorning viewers: pic.twitter.com/RpZHxl5N5Q

— Omid Scobie (@scobie) March 16, 2021