Jennifer Aniston criticata sui social dai no vax, e lei pubblica domande e risposte

Pioggia di critiche social per l'attrice americana Jennifer Aniston che ha confidato al sito In Style di avere allontanato dalla sua routine settimanale alcune persone non vaccinate. Lo riporta la Cnn. Lei stessa ha pubblicato su Instagram una serie di domande e risposte sul tema. A una persona che le domandava perché fosse così preoccupata essendo lei stessa vaccinata lei ha risposto: «Perché se hai la variante, puoi ancora trasmettermela. Potrei ammalarmi senza sintomi gravi, e non sarò ricoverata in ospedale né morirò». «MA POTREI attaccarlo a qualcuno che non ha il vaccino e la cui salute è compromessa e metterei a rischio la sua vita. Per questo mi preoccupo - ha concluso Aniston -. Dobbiamo preoccuparci anche oltre noi stessi».

Jennifer Aniston e i no vax: «Fra di loro anche miei amici che non frequento più. Hanno opinioni basate sulla paura»

Il Covid-19 può ancora essere trasmesso a chi è stato vaccinato, ma il vaccino protegge da sintomi gravi o morte. Già l'anno scorso Jennifer Aniston era stata bersaglio di critiche sui social per aver postato la foto di una decorazione natalizia con scritto: «La nostra prima pandemia 2020».

«Ho appena perso alcune persone nella mia routine settimanale che si sono rifiutate o non hanno rivelato se erano state vaccinate o meno, ed è stata una sfortuna», aveva detto Aniston.

«Sento che è un obbligo morale e professionale informare (ndr, se si è vaccinati o meno), dal momento che siamo tutti messi alla prova ogni singolo giorno – ha dettpo l'attrice alla rivista InStyle –. È complicato perché ognuno ha diritto alla propria opinione, ma molte opinioni sono basate solo sulla paura o sulla propaganda». Durante l'intervista, l'attrice e produttrice – che afferma che inizierà a lavorare a Murder Mystery 2 con il co-protagonista Adam Sandler questo autunno – si è anche aperta su come la pandemia l'ha influenzata personalmente e professionalmente.