Kate Middleton diventa presidente degli Scout: la duchessa festeggia con i marshmallows

Kate Middleton è a suo agio in ogni circostanza, ma quando è all'aperto - nei panni di una guida Scout - non nasconde una felicità diversa negli occhi. Le sue attitudini le sono valse una nomina a presidente dell'organizzazione Scout britannica e nelle ultime foto pubblicate dagli account social ufficiali festeggia con una gita all'aria aperta arrostendo i marshmallows attorno a un falò.

La duchessa di Chambridge si è unita a una comitiva Scout londinese questa mattina per ringraziare i volontari che hanno contribuito a sostenere migliaia di famiglie durante il lockdown imposto dalla pandemia da coronavirus. Durante la sua visita a Northolt, a nord-ovest di Londra, ha indossato la divisa classica con la sciarpa rossa, bianca e blu, la camicia azzurra e il gilet scuro. Ai piedi un paio di stivaletti adatti.

Nel Regno Unito non vige ancora l'obbligo di coprirsi naso e bocca anche all'aperto e Kate si è tolta la mascherina non appena è riuscita a mantenere il distanziamento fisico necessario. La moglie di William è diventata presidente Scout e vanta un passato nell'organizzazione. Quando era bambina, infatti, era una di loro.



I Boy Scout sono stati fondati da un eroe militare inglese nel 1908 e si sono diffusi in America e in tutto il mondo.

Nel corso dei decenni, l'Associazione Scout ha addestrato centinaia di migliaia di giovani di età compresa tra i 6 e i 25 anni per aiutarli ad acquisire abilità pratiche. Secondo Kensington Palace, gli Scout mirano a costruire comunità più forti in tutto il Regno Unito.

Quest'anno i piccoli Scout hanno dovuto rinunciare a molte delle loro attività itineranti per dedicarsi al volontariato e ad aiutare le famiglie in difficoltà o le persone più fragili costrette a rimanere a casa. Kate ha colto l'occasione per ringraziarli per il lavoro svolto.



La duchessa di Chambridge è diventata leader del movimento britannico subito dopo il matrimonio, nel 2011. «Per molti bambini e giovani, l'Associazione Scout svolge un ruolo chiave nello sviluppo di competenze di cui avranno bisogno per avere successo in età adulta - ha detto Kate in una dichiarazione - Quando mi sono offerta volontaria con gli Scout ad Anglesey otto anni fa, sono rimasta colpita dall'enorme impatto che l'organizzazione ha nei giovani nel raggiungimento dei loro obiettivi. Sono felicissima per il suo nuovo ruolo».

