Laura Mattarella, figlia e di nuovo first lady tra impegni di avvocato e istituzionali

«Mi piace stare accanto a mio padre, spero di essergli utile». In una delle poche dichiarazioni Laura Mattarella, figlia del Presidente Sergio, spiegava così quel ruolo da first lady che la vita le ha assegnato. Ora che il secondo mandato di papà Sergio travolge anche i suoi piani Laura Mattarella sarà chiamata ancora a dividersi tra la sua famiglia e gli impegni istituzionali.

APPROFONDIMENTI ELEZIONI PRESIDENTE REPUBBLICA Mattarella, il discorso dopo la rielezione: «Accetto per senso... ITALIA L'applauso del Parlamento e i selfie dopo la rielezione di... LA POLITICA Mattarella bis, il governo spinge sulle riforme per uscire dalla... L'ANALISI SOCIAL Mattarella bis, i big della politica non sfondano al Quirinal social...

Laura Mattarella, la first lady

Avvocata, esperta di diritto amministrativo, un marito e tre figli, nel 2015 aveva lasciato il lavoro per stare vicino al padre e si è vista spesso in tante occasioni, in Italia e all’estero. Non è la prima figlia-first lady. Anche due predecessori di Mattarella, Giuseppe Saragat e Oscar Luigi Scalfaro furono accompagnati durante il settennato dalle figlie. A differenza di Enrico De Nicola che non era sposato e professò una sorta di celibato-laico necessario, a suo giudizio, per svolgere il compito di capo dello Stato.

Mattarella bis, le richieste di Confindustria: «Subito il taglio delle bollette»

Mattarella torna al Quirinale. Il saluto dei romani: «Grazie Presidente»

Sette anni fa il debutto di Laura Mattarella avvenne alla Festa della Repubblica e la first lady ha poi accompagnato il padre in numerosissimi viaggi e cerimonie pubbliche in Italia e all’estero. Figura esile, bionda, occhi azzurri del padre, Laura Mattarella nei giorni scorsi aveva accompagnato più volte il padre nella nuova casa presa in affitto al quartiere Salario di Roma.

Mattarella rieletto presidente della Repubblica: «Lo faccio per l'Italia»

Ora dovrà aiutarlo a rifare gli scatoloni e anche lei dovrà cambiare i suoi piani. Per sette anni, o forse non tutti.