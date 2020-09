Liam Gallagher contro il fratello Noel: «Un imbecille, io porto la mascherina perché sono a rischio»

Ultimo aggiornamento: 22 Settembre, 00:46

Fratelli coltelli, tanto nella storia deglicome nella vita:e suo fratello Noel appaiono sempre più spesso agli antipodi. E le loro posizioni sulnon fanno eccezione. Sepoco tempo fa si era esplicitamente definito 'no-mask', il fratello con cui ha conquistato il mondo con il brit-pop ha opinioni decisamente diverse., infatti, aveva dichiarato: «Io non metto la, se prendo il virus sono fatti miei». Su Twitter,ha risposto alle domande di diversi utenti, che gli avevano chiesto anche di prendere le distanze dal fratello e di avanzare messaggi di prudenza. «Io indosso la, non è un problema, anzi. Ho il morbo di Hashimoto, questo significa che il mio sistema immunitario è fottuto, sono un soggetto a rischio», ha spiegato Liam, riferendosi alla malattia cronica della tiroide di cui soffre.Quando un utente gli chiede se Noel è un imbecille per le sue posizioni no-mask,risponde così, con la massima schiettezza possibile: «Lui è un imbecille per molte ragioni».