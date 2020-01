Favoloso scomparso, il giallo e l'angoscia continuano: «Non abbiamo ancora nessuna notizia»

Giorni di ansia a Torre del Greco per le sorti di Luigi Mario Favoloso, il trentaduenne ex fidanzato di Nina Moric e concorrente del Grande Fratello nel 2018. A fornire aggiornamenti sulla vicenda è il fotoreporter Alex Fiumara, tra i primi a lanciare l'allarme sulle sorti di Favoloso, di cui non si hanno più notizie ufficiali dallo scorso 29 dicembre e la cui scomparsa è stata denunciata dalla mamma, Loredana Fiorentino, agli agenti del commissariato di polizia della sua città natale, dove aveva deciso di trascorrere le vacanze natalizie pur essendo residente a Milano.

«In merito alla scomparsa di Luigi Mario Favoloso - scrive sulla sua pagina Facebook - non si hanno ancora notizie riguardanti il suo stato di salute né sulla sua attuale posizione». Parlando delle ricostruzioni fatte da alcuni organi di stampa, Fiumara chiede poi «che venga rispettato il disagio di una persona che potrebbe avere deciso di sparire volontariamente», un gesto che «comunque nasconde una instabilità psichica abbastanza evidente».



