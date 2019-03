Mara Venier a Domenica In: «Mia madre aveva l'Alzheimer, quando mi chiamò "Signora" sono morta anche io»

Domenica 17 Marzo 2019, 14:42 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2019 14:54

«Oggi è la ventisettesima puntata», ha dichiarato nel pomeriggio Mara Venier all'inizio diricordando il suo ritorno suPer il pubblico però lei rappresenta la trasmissione e lo confermano gli ottimi risultati in termini di ascolto. La madre desiderava fortemente che tornasse al timone del programma, ma è morta prima che accadesse. La conduttrice racconta al Corriere della Sera che negli ultimi tempi non riusciva a riconoscerla a causa dell'Alzheimer.«Il primo pensiero quando sono andata in onda è stato, come sempre, per mia madre che non c'è più. Mi sarebbe piaciuto che avesse potuto vedere il mio ritorno, era il suo sogno, me lo chiedeva sempre. La perdita di mia madre è il mio dolore più grande. Soffriva di Alzheimer, il giorno in cui sono andata a trovarla in clinica e lei mi ha detto con gli occhi persi "buongiorno signora" sono morta anche io».Mara Venier è stata lontana diverso tempo dalla televisione: «Il problema è che, ad un certo punto, qualcuno pensa che tu debba essere rottamata, perché non sei più giovane: sei da far fuori. È successo anche a me, qualche anno fa. Il problema delle donne è che ad un certo punto della carriera finiscono in un binario morto. Nel mio caso, però, la vecchia, l'hanno richiamata!».Grazie ade al ruolo di opinionista all'"Isola dei Famosi", si è lanciata nel mondo dei social, ha aperto un profilo Instagram e ha ripreso a lavorare in tv. «Nei quattro anni a Mediaset mi sono sentita libera di fare quello che mi pareva: anche per questo non voglio competere con la tv commerciale, devo solo dire grazie».