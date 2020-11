Maradona, Gigi D'Alessio: «Ho avuto il privilegio di esserti amico, ora sei leggenda»

«Ancora non riesco a crederci...». Inizia così il post su Instagram che Gigi D' Alessio dedica all'amico Diego Armando Maradona, pubblicando una foto che li ritrae insieme. «Sei stato il più grande di tutti. Quello che hai significato per Napoli, per tutti noi, non si può spiegare, e rimarrà per sempre», aggiunge D' Alessio. «Ho avuto il privilegio di esserti amico, ed è una cosa che non dimenticherò mai», prosegue, concludendo: «Maradona è leggenda, Maradona è per sempre. Viva Maradona!».

APPROFONDIMENTI ADDIO DIEGO Maradona morto, il ricordo di Alba Parietti: «Condottiero... LA MORTE DI MARADONA Morto Maradona, il sindaco de Magistris: «Col suo genio ha... LA MORTE DI MARADONA Addio a Maradona, Napoli è sotto choc: «Era il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA