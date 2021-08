Maria Andrejczyk mette all'asta la medaglia di Tokyo per finanziare l'intervento al cuore di un bambino di 8 mesi

Maria Andrejczyk, atleta polacca campionessa nel lancio del giavellotto a Tokyo 2020 ha messo all'asta la sua medaglia d'argento olimpica per raccogliere fondi per l'operazione al cuore di un bambino sconosciuto di 8 mesi. L'azienda di minimarket polacca Zabka ha già comprato la sua medaglia per poi restituirgliela; le donazioni per il bambino hanno superato ora le 293 mila euro.

Medaglia all'asta, una malattia nel passato dell'atleta

La lanciatrice di giavellotto polacca Maria Andrejczyk, 25 anni, è salita commossa sul podio di Tokyo 2020. Ma dopo il trionfo ha deciso di compiere un'impresa ancora più grande e ha messo all'asta la sua medaglia d'argento per finanziare un intervento chirurgico al cuore di un bimbo sconosciuto di 8 mesi. Andrejczyk, che era arrivata quarta a Rio 2016, è guarita da un cancro alle ossa diagnosticatole nel 2018.

La venticinquenne voleva aiutare uno sconosciuto dopo la sua impresa vincitrice e, ha spiegato sulla sua pagina Facebook, quella del piccolo polacco è stata la prima raccolta fondi in cui si è imbattuta. Il bambino ha bisogno di un intervento al cuore all'ospedale di Stanford negli Stati Uniti. «La medaglia che ho messo la scorsa settimana per Miłoszek è stata messa all'asta», ha scritto Andrejczyk in un post instagram.

La pagina delle donazioni di Miloszek sta cercando di raccogliere1,5 milioni di zloty polacchi, poco più di 293 mila euro e Andrejczyk sperava che un'asta avrebbe permesso con la sua medaglia di finanziare almeno la metà di tale importo. Lunedì, Andrejczyk ha confermato che il minimarket polacco Zabka ha vinto l'asta e con la sua donazione e con ulteriori contributi sono state superate le 164 mila euro.