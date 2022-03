Mariagrazia Imperatrice torna a Napoli: botta e risposta dopo le accuse sulla morte del nonno

Mariagrazia Imperatrice è riuscita a tornare a Napoli da Londra prendendo l'aereo, nonostante la malattia al cuore scoperta di recente glielo lo sconsigliasse. Ma per la seguitissima influencer napoletana di stanza nel Regno Unito la morte dell'amato nonno, a 89 anni, è stata un dolore troppo grande per non partecipare ai funerali. Mariagrazia ha potuto così riabbracciare l'amata nonna Margherita (nella foto), anch'essa molto addolorata per la scomparsa del consorte.

Mariagrazia ha quindi postato un nuovo lungo messaggio nel quale ha risposto ai tantissimi che l'accusavano di spettacolarizzazione del dolore, facendo un annuncio: «Porterò mia nonna Margherita a Londra con me. Perché qui non la vedo protetta».

Dopo il suo video in lacrime di due giorni fa, in cui Mariagrazia si scagliava contro gli haters, rei a suo dire di aver fatto morire suo nonno di crepacuore, non sono mancate polemiche e commenti.

Nel video era stato apertamente chiamato in causa il giornalista Pino Grazioli, la cui risposta non si è fatta attendere. In un video in diretta su Facebook il cronista campano ha spiegato che il nonno della ragazza è morto per Covid all'ospedale Cotugno. Grazioli ha quindi intervistato telefonicamente i cugini di Mariagrazia che hanno confermato la sua versione dei fatti.