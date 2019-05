Marito malato di sesso, la moglie lo denuncia: «È ossessionato, lo fa anche davanti alla nostra bambina»

Martedì 21 Maggio 2019, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2019 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mio marito è malato di sesso: non solo mi costringe ad avere rapporti con lui, ma gira nudo per casa e si masturba in continuazione, anche davanti alla nostra bambina». Con queste pesanti accuse, una donna sudamericana di 27 anni, residente a Rimini, ha denunciato il marito, un italiano di 52 anni, ai carabinieri.Come prova della testimonianza, la donna avrebbe fornito ai militari anche alcune foto scattate in casa al marito, mentre quest'ultimo, nudo e assolutamente indifferente, si masturbava in tutta tranquillità. «Mi maltratta, mi rimprovera per qualsiasi cosa e mi considera di sua proprietà» - avrebbe spiegato la donna ai carabinieri - «Ho paura per me e per mia figlia: sta diventando sempre più aggressivo, dice che non so cucinare e che non so essere una buona moglie né una buona madre».Sull'episodio, dopo la denuncia della donna, sono scattate immediatamente le indagini. Lo riporta TgCom24 , che illustra anche altri dettagli. La donna, infatti, avrebbe raccontato ai carabinieri: «Non mi fa più vivere, è ossessionato dal sesso e quando mi rifiuto mi insulta e mi tratta male. Gira sempre nudo per caso, incurante della presenza della nostra bambina, e più volte si è masturbato davanti a lei. Non posso più continuare così, mi considera la sua schiava e per questo ho deciso di fotografarlo. Così capirete anche voi in che inferno sono costretta a vivere finché non riuscirò a separarmi».