Ha scelto di non usare il suo cognome nella sua linea di gioielli per dimostrare che era tutto frutto del suo lavoro, della sua passione e del suo talento. Matilde Mourinho, la figlia dell'allenatore della Roma, nei giorni scorsi è stata nella Capitale dove ha presentato al Phygital Sustainability Expo il suo brand Matilde Sustainable Jewellery. Il suo universo è legato ai diamanti, ma quelli sintetici, creati in laboratorio con un design più contemporaneo, gioielli più piccoli, più duttili, interscambiabili (realizzati sempre con oro riciclato) lontani dai polverosi e un po' agé solitari delle nonne. Ma come si è comportato con lei il papà-allenatore? A quanto pare è sempre stato prodigo di consigli. Pochi, ma mirati. «Fai ciò che credi, purché prenda seriamente il tuo lavoro e ti impegni con coscienza, cercando di essere sempre molto, molto organizzata», ha raccontato lei.

Venticinque anni, laureata con master al Condé Nast College of Fashion & Design, entrata nel mondo della moda con il suo marchio di gioielli Matilde Sustainable Jewellery. «Desideravo creare un prodotto che potesse essere facilmente acquistabile dalle ragazze della mia età - racconta Matilde Mourinho - Un oggetto del desiderio che fosse al contempo emblema di sostenibilità e accessibilità». Il cinema, la televisione, la danza. Numerose sono le citazioni legate ai diamanti, anche se Matilde Mourihno condivide quanto confessato da Marylin Monroe nel film "Gli uomini preferiscono le bionde". «I diamanti? I migliori amici delle donne», affermava la grande attrice. «Eppure - aggiunge la figlia dell'allenatore della Roma - cuore della mia creatività è anche una presa di coscienza profonda di quanto i diamanti descritti come meravigliosi, inaccessibili, perfetti, qualcosa a cui ambire, a cui aspirare... siano spesso emblema dello sfruttamento e del dolore dell'uomo.

Matilde Mourinho ha scelto di vivere a Londra («una città che amo per la sua libertà e normalità»), legatissima ai genitori e soprattutto al padre («non lo vedo come un eroe, né tanto meno come una persona inarrivabile, il mio daddy è un uomo normalissimo») le sue "boutique" sono online, spesso in partnership, anche se per il momento il cuore dei suoi investimenti rimane la capitale inglese. Legata alla royal family, alle sue creazioni si è interessata anche la duchessa di Cambridge e moglie dell'erede al trono di Albione. « Doveva indossare alcune mie creazioni ad una manifestazione - ricorda - Poi all'ultimo momento tutto è saltato. Spero di avere un'altra chance».