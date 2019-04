Matteo Viviani, furto in casa dell'inviato de Le Iene: «Maxibottino da 75mila euro»

Brutta avventura per, inviato de Le Iene, a cui è stata letteralmente svaligiata la casa a Milano. Alcuni ladri sono infatti entrati nel suo appartamento in zona Affori, nel capoluogo lombardo: circa 75mila euro il bottino del furto, con i banditi che hanno portato via gioielli, oggetti di valore e soldi contanti.La cifra di 75mila euro è stata quantificata, seppur in modo approssimativo, dallo stesso Viviani, che ha scoperto quanto accaduto nella serata di ieri alle 22.30 ed ha denunciato tutto alla Polizia.