Meghan Markle è materia di studio in una scuola di Londra

Meghan Markle diventa oggetto di studio. La moglie del Principe Harry sarà oggetto di un corso di studio in una scuola privata londinese. Le sue esperienze a corte sarebbero l'emblema dei privilegi di cui ancora oggi godono i bianchi.

A dichiararlo è stato Nicholas Hewlett, preside del St. Dunstan's College di Catford, secondo il quale la duchessa di Sussex e le sue esperienze a corte rappresenterebbero un caso da analizzare e studiare per capire come ancora oggi i bianchi godano di privilegi maggiori rispetto alle persone di colore.

I media inglesi hanno spesso contrapposto le figure di Kate e Meghan. Da una parte la principessa ideale, mai fuori dalle righe, dall'altra la ragazza ribelle con un passato nel mondo dello spettacolo. Ma non solo. Le discriminazioni che Meghan avrebbe subito a corte, a partire proprio da quelle accuse di razzismo lanciate dalla stessa ex attrice nella tanto discussa intervista di Oprah Winfrey, che sembra essere a tutti gli effetti l'episodio definitivo che ha portato alla rottura dei rapporti con la famiglia reale.

Per questi motivi e tanti altri, il prestigioso istituto privato di Catford, con una retta annuale attorno ai 20mila euro, ha deciso di far studiare ai propri alunni la vita a corte di Meghan markle nell'ambito di un corso in risposta alla grande risonanza mediatica avuta dal movimento Black Lives Matter.

Il corso di studi tratterà, oltre del caso Meghan Markle, anche di tematiche sempre più frequenti e sentite come quella delle aggressioni a sfondo razzista che spesso nonn vengono riconosciute come tali. Per l'importanza degli argomenti, sebbene la scuola includa tutti i gradi scolastici - dall'asilo al liceo -, il corso sarà riservato agli studenti che abbiano compiuto 13 anni.