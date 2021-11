Meghan Markle, lo sgarbo della regina svelato nel libro "scandalo": «Di quelli non abbiamo bisogno»

«Di quelli non abbiamo bisogno», sarebbero state le parole della regina Elisabetta nei confronti di Meghan Markle e del principe Harry prima della Megxit. Uno sgarbo che è venuto a galla con il nuovo libro scandalo sulla Famiglia Reale “Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan”, in uscita il 30 novembre 2021. Così la sovrana avrebbe giustificato la decisione di rimuovere il ritratto dei duchi di Sussex dal tavolino prima del discorso natalizio.

Meghan Markle, lo sgarbo della regina Elisabetta

Secondo quanto sostiene il giornalista Christopher Andersen nel suo nuovo libro questo gesto e le parole della regina avrebbero spinto Harry e Meghan a rinunciare al loro ruolo di membri senior della royal family. «La Regina - racconta il libro - guardò i tavoli dove erano disposte le fotografie che aveva così amorevolmente selezionato. Andavano bene tutte tranne una. Indicò a un aiutante il ritratto dei Sussex e disse: ‘Di quella, suppongo, non abbiamo bisogno’».

La regina era indispettita dalla decisione del nipote di trascorrere il Natale in Canada dalla mamma di Meghan e lontano dalla Famiglia Reale. La rimozione della foto, tuttavia, ha scatenato un polverone e l'8 gennaio 2020 Harry annunciò quella che dai giornali è stata soprannominata la 'Megxit'. Nel libro sono contenuti questo retroscena e l'attribuzione dell'ormai nota frase razzista al principe Carlo, ma un portavoce della regina prova a ridimensionare il tutto: «Non facciamo commenti su libri di questo tipo, per non rischiare di dare alcun tipo di credibilità o autorità».

La rottura tra Harry e i suoi familiari avrebbe toccato l'apice in questa occasione. La coppia si sentiva "cancellata" dalla famiglia e lo stesso William ebbe a dire che il gesto avrebbe sconvolto il fratello. Nel frattempo, si spera che i duchi di Sussex tornino a Londra per le prossime festività senza il principe Filippo. La regina non è stata bene e secondo la stampa Harry avrebbe avuto un attacco di panico temendo di non poter salutare la nonna. Forse questo Natale sarà diverso.