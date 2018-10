Meghan Markle? No, la sosia. Ecco Danielle Bazergy: «Ma io cerco ancora il mio principe»

Venerdì 26 Ottobre 2018, 18:12 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 19:05

Si chiama Danielle Bazergy, ha 22 anni, fa la personal trainer e viene dall'Australia. Segni particolari? È praticamente identica a Meghan Markle. La giovane australiana - racconta ai microfoni del Daily Mail - viene scambiata di continuo per la duchessa del Sussex, fin da quando aveva 16 anni e la Markle non era ancora entrata nella Royal Family. «Ero alla festa di compleanno di un amico quando uno degli invitati, un ragazzo che non avevo mai incontrato, è venuto da me e mi ha detto: Sembri Rachel di Suits!», rivela Danielle Bazergy.La 22enne di Sydney ha avuto l'opportunità di incontrare Meghan e il principe Harry a Bondi Beach lo scorso venerdì. La coppia si è fermata a parlare e scherzare insieme a Danielle, con Harry particolarmente divertito dall'incredibile somiglianza fra le due donne. L'australiana, inoltre, si diverte a indossare abiti simili a quelli sfoggiati dalla duchessa e poi postare le foto su Instagram. Una specie di secondo lavoro questo Danielle, che però con un sorriso ha dichiarato: «Cerco sempre di sdrammatizzare con una battuta, quando la gente dice che assomiglio alla moglie del principe Harry: sorrido e rispondo che, in realtà, io sto ancora cercando il mio principe».