Melania Trump, dal cappello al dipinto l'asta fa flop: «Colpa della criptovaluta»

Vorrebbe fare della sua vita alla Casa Bianca un'opera d'arte, Melania Trump: il periodo non fu tutto rose e fiori per la ex first lady, che almeno frutti qualcosa. L'operazione è cominciata a dicembre, quando la signora Trump ha messo all'asta (online, e sul mercato delle criptovalute) il suo sguardo, o meglio, un acquarello virtuale dello stesso ad opera di un video artista, Marc-Antoine Coulon.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati