Michele Merlo morto, quando a Napoli cantò con le fan: «Mi avete salvato la vita»

«Trecento cuori sono scoppiati. Grazie, mi avete salvato la vita». Scriveva così su Instagram Michele Merlo, il cantante 28enne conosciuto per aver partecipato ad Amici, morto per una leucemia fulminante. Merlo aveva un forte legame con le sue fan, tanto che sul suo profilo aveva pubblicato un video mentre cantava con le sue fan con una chitarra in mano per strada a Napoli.

