Nadia Toffa, a un anno dalla scomparsa parla la mamma: «Non dirò mai dove è sepolta, ho paura»

Oggi è il primo anniversario della morte di Nadia Toffa. La popolare conduttrice de Le Iene si è spenta il 13 agosto 2019 dopo una lunga battaglia contro il tumore e la sua fine ha commosso colleghi e fan che oggi ne ricordano i servizi di denuncia e la solarità nonostante la malattia. A un anno esatto dalla morte, la mamma - la signora Margherita - torna a parlare sulle pagine de Il Giornale di Brescia ribadendo che non ha intenzione di rivelare il luogo della sepoltura di sua figlia. La 40enne riposa in un posto segreto al riparo da possibili pellegrinaggi e soprattutto da eventuali atti di vandalismo.



«Lo sappiamo solo io e mio marito e non lo diremo mai - racconta -. Perché abbiamo il terrore che possano portarcela via come era accaduto anni fa con la salma di Mike Buongiorno. Non riuscirei più a vivere. Abbiamo avuto il permesso dal Vescovo e l’abbiamo sepolta in un luogo che resterà segreto». Una scelta simile a quella fatta dalla figlia di Franca Valeri, che ha annunciato di voler seppellire l'attrice in un posto segreto.



La mamma di Nadia Toffa, che sarà ricordata in uno speciale de Le Iene in prima serata, racconta come ha vissuto questo anno difficile nel suo ricordo: «Mi manca molto, anche se la sento comunque sempre vicina a me. Ha subito in due anni cinque interventi chirurgici e superato anche la meningite. Quando il tumore è tornato per l’ultima volta se ne era accorta da sola senza fare la tac. Aveva una grande voglia di fare anche negli ultimi mesi, nonostante la malattia fosse sempre più grave. Nadia era aggrappata alla vita e mi ha insegnato ad amare ed accettare tutto quello che ci succede. Ora lei rivive in tutte le attività della Fondazione che porta il suo nome e che Nadia mi ha lasciato in dono».



Tutto quello che ha fatto in vita, dalla tv alla beneficenza, continua a sopravvivere e presto uscirà una canzone inedita, come ha annunciato la mamma. «A marzo di un anno fa Nadia aveva inciso una canzone a Milano e abbiamo deciso che è finalmente arrivato il momento di diffonderla e così faremo. Il 13 agosto nel giorno del primo anniversario della morte la canzone sarà pubblica... Nelle sue ultime settimane di vita Nadia ascoltava la radio e continuava a chiedere come mai non passasse la sua canzone. Non avevamo avuto il coraggio di dirle che non era stata ancora diffusa. Ora il suo progetto è realtà e lei da lassù sarà felicissima».



Ultimo aggiornamento: 14:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA