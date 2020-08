Mike Tyson immobilizza uno squalo a mani nude

Copy Code

Over 30 sharks are racing to get a glimpse of Iron @MikeTyson in the cage right now. #SharkWeek pic.twitter.com/AQ81EQGjsh — Shark Week (@SharkWeek) August 10, 2020

Mike Tyson, ex campione del mondo dei pesi massimi, è apparso nel programma Week of the Shark di Discovery Channel. Nei video pubblicati su Twitter è stato possibile ammirare la sfida del campione che accompagnato da alcuni istruttori si è tuffato in mare circondato dagli squali.

Tyson, che tornerà sul ring a novembre, durante la registrazione è riuscito a immobilizzare uno degli squali.

«Qualcuno verrà morso», ha affermato in precedenza l'ex campione del mondo, famoso per aver morso una parte l'orecchio di Evander Holyfield durante un combattimento. Fortunatamente, non è successo.

L'impresa prevedeva tre fasi. Tyson, infatti, prima si è posizionato in una gabbia tra gli squali. Poi, si è tuffato nell'oceano e alla fine, è sceso a una profondità di 15 metri, dove ha dovuto neutralizzarne uno.

Terminate le riprese, l'americano, dichiarato vincitore indiscusso degli squali, ha ammesso di essere morto di paura.

