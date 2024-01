Caivano, arrestato 25enne per maltrattamenti in famiglia

Questa notte a Caivano i carabinieri della stazione locale hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 25enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

E’ da poco passata la mezzanotte e qualcuno segnala al 112 delle urla provenire dall’interno di un’abitazione.



Pochi minuti e i carabinieri raggiungono l’obbiettivo. Nell’appartamento trovano un uomo e una donna terrorizzati. Il loro unico figlio – in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici – li aveva minacciati brandendo un palo di ferro. Con quello stesso palo, poi, era sceso in strada e frantumato il parabrezza dell’auto di suo padre. I militari immobilizzano il 25enne e ricostruiscono 6 anni di vessazioni che i due genitori hanno dovuto sopportare.

L’uomo viene arrestato e trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.