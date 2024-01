Incidente aereo a Tokyo, l'audio tra torre di controllo e volo della Guardia Costiera: «Fermarsi sull'hold point della pista C5». Poi l'impatto

«Si prega di rullare fino alla posizione di hold point (posizione di attesa) della pista su C5». Questo il messaggio inviato dalla torre di controllo dell'aeroporto di Tokyo-Haneda all'aereo della Guardia Costiera prima dell'impatto con il volo della Japan Airlines. Il Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo giapponese ha rilasciato ieri una trascrizione delle comunicazioni audio di controllo del traffico aereo tra l'aereo e la torre di Tokyo-Haneda. La trascrizione indica che a JA722A, l'aereo della Guardia Costiera, è stato detto di rullare fino al punto di attesa corto dell'intersezione C5 mentre a JL516, il volo della Japan Airlines, è stato autorizzato ad atterrare. A riportare il testo della conversazione è Flightradar24.

Incidente aereo a Tokyo: come si sono salvati i passeggeri? Equipaggio preparato e niente bagagli a mano: la ricostruzione e i precedenti

Japan’s MoLITT released a transcript of the ATC audio communications at Tokyo-Haneda. The transcript indicates JA722A was told to taxi to the C5 intersection hold short point while JL516 was cleared to land. https://t.co/0rlbZ6G5RN #JL516 pic.twitter.com/kw63j2ghuo — Flightradar24 (@flightradar24) January 3, 2024

Le comunicazioni audio tra torre di controllo e aereo

17:43:02J

AL516 Torre di Tokyo (controllo), JAL516 posto 18

Torre di Tokyo JAL516, Torre di Tokyo Buonasera. Continuare l'avvicinamento alla pista 34R (pista C). Vento 320 gradi 7 nodi. C'è un aereo in partenza

17:43:12

JAL516 JAL516 Continua l'avvicinamento alla pista 34R

17:43:26

DAL276 Tokyo Tower, DAL276 Taxiway C.

in direzione della posizione di sosta

Torre di Tokyo DAL276, Torre di Tokyo Buonasera. Procedere fino alla posizione di arresto della pista C1.

DAL276 Posizione arresto pista C1 DAL276

17:44:56

Torre di Tokyo JAL516 Pista 34R Nessun problema di atterraggio. Vento 310 gradi 8 nodi

17:45:01

JAL516 Pista 34R Nessun problema di atterraggio JAL516

17:45:11

JA722A La torre si trova sulla taxiway JA722A C.

Torre di Tokyo JA722A, Torre di Tokyo Buonasera. 1°. Si prega di rullare fino alla posizione di hold point (posizione di attesa) della pista su C5.

17:45:19

JA722A Dirigersi verso la posizione di arresto della pista C5. 1°. Grazie

17:45:40

JAL179 Tokyo Tower, JAL179 viaggia verso la posizione di arresto della pista C1

Torre di Tokyo JAL179, Torre di Tokyo 3a. Procedere fino alla posizione di arresto della pista C1.

JAL179 Viaggia verso la posizione di arresto della pista C1, pronto per il decollo

17:45:56

JAL166 Torre di Tokyo, JAL166 posto 21

Torre di Tokyo JAL166, Torre di Tokyo Buonasera. 2°, proseguire in avvicinamento alla pista 34R. Vento 320 gradi 8 nodi. C'è un aereo in partenza. Si prega di ridurre la velocità a 160 nodi

17:46:06

JAL166 Velocità ridotta a 160 nodi e proseguimento dell'avvicinamento alla pista 34R. Buonasera

17:47:23

Torre di Tokyo JAL166, ridurre la velocità alla velocità minima di avvicinamento

JAL166 JAL166

17:47:27

Tre secondi di silenzio

I piloti non sapevano del fumo in cabina

Secondo nuovi dettagli riportati dai media locali, i piloti del volo della Japan Airlines non erano inizialmente a conoscenza che l'aereo fosse in fiamme. L'aereo di linea si è scontrato con un aereo della guardia costiera dopo essere atterrato all'aeroporto Haneda di Tokyo martedì sera. Cinque delle sei persone a bordo dell'aereo più piccolo sono rimaste uccise. Secondo l'emittente nazionale NHK, i piloti della Japan Airlines nella cabina di pilotaggio non sapevano dell'incendio prima di essere informati dall'equipaggio di cabina. L'assistente di volo capo ha riferito alla cabina di pilotaggio che l'aereo stava bruciando, questo perché l'equipaggio di cabina aveva bisogno del permesso per aprire le uscite di emergenza. A questo punto, la cabina si stava riempiendo di fumo e stava diventando sempre più calda, con bambini che piangevano e persone che imploravano che le porte venissero aperte. In un video si sente una giovane voce gridare: «Per favore, fateci uscire. Per favore. Per favore aprite. Oh Dio».

L'evacuazione

C'erano otto uscite di emergenza ma l'evacuazione è iniziata da due scivoli nella parte anteriore dell'aereo a causa dell'incendio. L'equipaggio seduto nella parte posteriore ha ritenuto urgente che i passeggeri scendessero dalla porta sul retro. Attraverso i megafoni hanno dato istruzioni ai passeggeri. Ci sono voluti 18 minuti per evacuare l'intero aereo, con il pilota che è stato l'ultima persona a mettere piede sulla pista alle 18:05. Poco dopo, l'intero aereo era in fiamme e decine di autopompe hanno cercato di spegnere l'incendio. Il processo è durato otto ore.

Il tracciamento del volo della Guardia Costiera

Come mostra Flightradar24 l'ultimo frame Mode S ricevuto dall'aereo DHC-8 della Guardia Costiera giapponese è stato registrato alle 08:47:32 UTC del 2 gennaio. L'aereo non era equipaggiato con un transponder ADS-B. L'aereo della Guardia Costiera stava effettuando una missione per sostenere gli sforzi di soccorso in seguito al terremoto che ha colpito il Giappone il giorno di Capodanno. Flightradar24 traccia gli aerei equipaggiati solo con un transponder Mode S utilizzando la Multilaterazione (MLAT). L'aereo invia un segnale radio che contiene l'indirizzo ICAO a 24 bit univoco dell'aereo, l'altitudine e lo squawk assegnato dall'ATC. A differenza dei messaggi ADS-B, i messaggi Modalità S non contengono la posizione o la velocità dell'aereo. MLAT viene utilizzato per calcolare la posizione dell'aereo in base alla differenza oraria di arrivo dei segnali radio dalla posizione sconosciuta della sorgente (l'aereo) alla posizione nota dei ricevitori Flightradar24. Le posizioni MLAT possono essere calcolate solo quando più ricevitori rilevano il segnale dall'aereo. Nel caso del JA722A, i segnali non sono stati visti da un numero sufficiente di ricevitori Flightradar24 per calcolare le posizioni dell'aereo a terra.

Il tracciamento del volo della Japan Airlines

Flightradar24 ha tracciato il viaggio di JL516 utilizzando ADS-B. I dati rivelano un volo e un avvicinamento normali dal decollo all’atterraggio. Il JL516 è partito dall'aeroporto di Sapporo (CTS/RJCC) alle 16:27 ora locale ed è atterrato all'aeroporto di Tokyo Haneda (HND/RJTT) alle 17:47 ora locale. L'autorizzazione all'atterraggio è stata concessa al jet alle 08:44:30 UTC. Alle 08:47:32 UTC l'A350 della Japan Airlines ha riportato la sua posizione come 35.54608, 139.80063 viaggiando ad una velocità di 120 nodi rispetto al suolo sulla pista 34R di Haneda (conosciuta anche come pista C). Ciò coincide con gli ultimi dati riportati dal Dash 8 della Guardia costiera giapponese. Il JAL A350 ha continuato a riportare i dati ADS-B, sebbene senza informazioni sulla posizione, per circa 1 minuto dopo la collisione.