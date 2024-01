Da Rog nuovi gear premium: la tastiera Strix Scope e il tappetino Moonstone

Rog ha annunciato la disponibilità italiana di due esclusive periferiche gaming, sviluppate per offrire maggiore comfort ad ogni giocatore ed elevare le performance in game: la tastiera Strix Scope II 96 Wireless e il tappetino Moonstone Ace L.

Rog Strix scope II 96 wireless

Questa tastiera compatta offre un'eccezionale versatilità e si presenta in modo del tutto originale con un layout al 96% che mantiene intatti tutti i tasti funzione e il tastierino numerico, racchiudendoli però in un design “salvaspazio”. Gli switch meccanici Nx Snow, prelubrificati e hot-swappable (per cui se lo si desidera, possono anche essere sostituiti facilmente, installando gli switch preferiti), garantiscono un'attuazione rapida, una digitazione eccellente e lineare e una migliore stabilità dei tasti. La schiuma fonoassorbente incorporata e il cuscinetto di smorzamento degli switch assorbono i rumori e gli echi di pinging, contribuendo a migliorare l'acustica della tastiera.

La sensazione di digitazione che ne deriva è eccezionale, grazie anche agli stabilizzatori prelubrificati e a basso attrito che consentono una digitazione più fluida e una maggiore stabilità dei tasti.

Gli interruttori sono dotati di copritasti in abs, ma qui con un innovativo trattamento Uv-coated che regala una sensazione premium al tatto e offre una resistenza nel tempo notevolmente superiore. La Strix Scope II 96 Wireless inaugura una serie tutta nuova di tastiere della famiglia Scope, già affiancata anche dai modelli Strix Scope II e Strix Scope II Rx, che si differenziano perché entrambi offrono layout tradizionali al 100% e si caratterizzano rispettivamente per l’impiego degli stessi switch Nx Snow abbinati però a una connessione esclusivamente cablata la prima, mentre ritroviamo switch ottico meccanici di tipo Rx Red e connessione Usb nella seconda.

Altri accorgimenti e miglioramenti dei tasti includono uno strato di schiuma siliconica attenuante per l'alloggiamento inferiore, oltre a un altro strato di smorzamento sopra i circuiti stampati e dei cuscinetti di smorzamento degli switch integrati sotto gli stessi, per migliorare l'acustica della pressione dei tasti. La tastiera integra anche un pulsante multifunzione e una rotella di regolazione per i controlli multimediali quali il volume o l'illuminazione. Inoltre, i tasti F1-F5 sono pre-programmati come tasti di scelta rapida per la Game Bar di Xbox e le funzioni di registrazione.

La Strix Scope II 96 Wireless offre tre diverse modalità di connessione, per soddisfare le necessità o preferenze di ogni utente, in ogni scenario d’uso: cabalata tramite porta Usb, wireless Bluetooth o wireless a bassa latenza tramite modalità Rf a 2,4 GHz. In quest’ultimo caso, la tecnologia SpeedNova ottimizza qualità e stabilità delle connessioni, oltre che durata della batteria per offrire così oltre 1500 ore di gioco fluido e ininterrotto. L’esclusivo Omni Receiver consente invece connessioni wireless multiple con dispositivi compatibili grazie a un unico dongle Usb, senza compromettere le prestazioni.

Rog moonstone ace L

Dietro questo nomme, si cela uno dei prodotti più originali del nuovo arsenale Rog: si tratta di un tappetino gaming in vetro temperato che offre una perfetta scorrevolezza e movimenti del mouse super veloci, del tutto privi di attrito, ma anche super precisi. Realizzato in vetro temperato 9h, esso offre una naturale resistenza agli urti e ai graffi. Dal look sobrio e minimale, eppure unico e distintivo, il tappetino si presenta con una superficie liscia e opaca, in grado di offrire durata e fluidità eccezionali. Queste caratteristiche si rivelano particolarmente vantaggiose soprattutto per i giocatori di Fps che preferiscono impostazioni Dpi del sensore del mouse più basse per un controllo più accurato in fase mira o nei movimenti più millimetrici. Uno speciale rivestimento sulla superficie del vetro riduce inoltre ogni possibile attrito o rumore prodotto dallo scorrere del mouse, in modo che i movimenti sul tappetino siano ancora più silenziosi, per giocare senza alcuna distrazione.

Alla base, un esclusivo rivestimento in silicone copre integralmente l’estensione del mousepad, arricchito anche da una elegante trama a tema Rog, ed assicura che il tappetino rimanga sempre saldamente in posizione, per non sbagliare davvero mai un colpo. Moonstone Ace L è disponibile in due varianti di colore: Standard Black o Moonlight White, per un perfetto match con ogni setup e postazione di gioco.

Le tastiere sono già disponibili ad un prezzo che varia da 149,90 a 189,90 euro, a seconda della variante. Anche il tappetino Moonstone Ace L è già disponibile ad un prezzo di 119,90 euro.