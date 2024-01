Ces 2024: Sharp presenta una nuova linea audio con dolby atmos e aquos wireless surround

Sharp amplia il proprio segmento home cinema presentando nuovi dispositivi con suono surround 3d che supportano Dolby Atmos. Oltre alla soundbar Ht-Sb700 2.0.2, compatta e conveniente, Sharp presenta i suoi primi prodotti (i diffusori surround posteriori Ht-AwS2001 e i subwoofer wireless Ht-AwS0101) con l’innovativa tecnologia Aquos Wireless Surround, che consente di collegare i diffusori direttamente ai televisori Sharp compatibili. Il lancio dei prodotti sul mercato europeo è previsto per il secondo trimestre del 2024.

La soundbar Ht-Sb700 2.0.2 è la soundbar Dolby Atmos più compatta e conveniente di Sharp, stata sviluppata per spazi abitativi di piccole e medie dimensioni che colpisce per il suo design minimalista e la larghezza di soli 52 cm. Nonostante le dimensioni ridotte, essa offre un’esperienza Dolby Atmos completa: i diffusori ad altezza verticale offrono un suono surround 3d, mettendo le persone al centro dell’azione, sia che stiano guardando la serie preferita o giocando con gli amici.

I diffusori surround posterioriinvece, sono il primo prodotto Sharp dotato della nuova tecnologia Aquos Wireless Surround, in grado di trasmettere il suono multicanale (incluso il Dolby Atmos) in modalità wireless da un televisore Sharp compatibile ai diffusori. Con gli Ht-AwS2001, ad esempio, i nuovi televisoridella serie Fq possono essere convertiti da un sistema Dolby Atmos a 2.0 canali in un’esperienza full surround a 4.0 canali.Il subwoofer piatto wireless aggiunge una dose supplementare di bassi alla configurazione, migliorando ulteriormente l’esperienza cinematografica a casa.