Sonos Speaker In-Ceiling da 20 cm, un nuovo standard per gli speaker da incasso

Sonos ha presentato gli speaker In-Ceiling da 20 cm (8”) che ampliano l’apprezzata linea di speaker passivi Sonos Architectural. Questi speaker portano sul mercato un prodotto da incasso in una nuova misura, che si integra in modo discreto nel soffitto e garantisce un audio potente, bilanciato e cristallino. La loro disponibilà comincia in primavera ed il costo è di1099 euro.

Gli speaker In-ceiling, progettati e ottimizzati in collaborazione con Sonance, sono dotati di un woofer personalizzato, più ampio e di un motore ad alta escursione, per una gamma media omogenea, bassi profondi fino a 32Hz e un campo audio più ampio.

Il tweeter da 30mm e le nuove guide d’onda ottimizzate consentono di ottenere voci naturali e una migliore propagazione delle alte frequenze, con un angolo di copertura audio ampio e omogeneo che riempie la stanza.

Anche se questo modello è di dimensioni maggiori rispetto a quelli da 15 cm (6”), l’estetica delle griglie magnetiche rimane invariata e i due i modelli si integrano quindi alla perfezione se utilizzati nello stesso ambiente. La griglia per entrambi i modelli è disponibile in bianco, in modo che possa mimetizzarsi in una gamma di soffitti il più ampia possibile ma, grazie alla speciale lega di acciaio con cui è realizzata, si può anche verniciare in base alle esigenze del cliente.

«Abbiamo sviluppato gli speaker In-Ceiling da 20cm per rispondere alle esigenze degli installatori che avevano bisogno di diverse misure di speaker e di una maggiore flessibilità durante l’installazione», ha affermato Audra Kinsley di Sonos Professional.

Gli speaker della linea Sonos Architectural possono essere abbinati all’amplificatore Amp per offrire un audio multi-stanza nitido e preciso. In questa configurazione gli speaker In-Wall e In-Ceiling dispongono di ulteriori funzionalità, come la protezione da sovraccarico e l’ottimizzazione personalizzata, che garantiscono un suono più pieno e una risposta di frequenza bilanciata. In particolare, collegando gli speaker da 20cm ad Amp è possibile inoltre sfruttare l’ottimizzazione Trueplay, che regola automaticamente l’equalizzazione in base alle dimensioni, alla struttura e agli arredi della stanza per garantire l’audio migliore.

Come gli altri speaker della linea Architectural, anche gli speaker In-Ceiling da 20cm offrono tutti i vantaggi dell’ecosistema Sonos quando sono collegati ad Amp, come un’app facile da usare e compatibile con tutti i servizi di streaming preferiti, il controllo tramite Apple AirPlay , gli aggiornamenti software periodici e la possibilità di aggiungere altri speaker e componenti Sonos per espandere il sistema.