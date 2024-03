Lg Cinebeam, il proiettore che trasforma casa in un cinema

Lg ha presentato CineBeam Q, il nuovo proiettore dal design minimalista che porta l’esperienza visiva a un livello superiore grazie all’elevata qualità dell’immagine con risoluzione 4k. Già disponibile al preordine, Cinebeam Q è acquistabile fino a domani in esclusiva su Lg Online Shop a un prezzo di lancio di 1.099 euro, scontato del 15% rispetto al prezzo di 1.299 euro.

Le sue dimensioni compatte (80 x 135 x135 mm e 1,49 kg di peso) e la maniglia ruotabile di 360 gradi rendono questo mini proiettore un dispositivo perfetto per essere trasportato e spostato agilmente da un ambiente all’altro.

In questo modo, è possibile trasformare in pochi attimi qualunque spazio domestico in una sala cinematografica, creando un’atmosfera avvolgente e immersiva. La sua estetica accattivante ed elegante ne fa un oggetto di design per interni che aggiunge un tocco moderno a ogni stanza. In poche parole, un dispositivo perfetto per chi ama guardare in modo immersivo i suoi contenuti preferiti, proprio come se fosse al cinema, e al contempo apprezzare il design ricercato che si integra perfettamente con l’ambiente.

Nonostante le sue dimensioni contenute, CineBeam Q è in grado di proiettare immagini con risoluzione 4k Uhd (3840 x 2160) fino a 120 pollici. Inoltre, grazie alla sorgente di luce laser Rgb e alle tecnologie all’avanguardia di Lg per la riproduzione delle immagini, il nuovo modello offre una visione chiara e nitida, con un rapporto di contrasto di 450.000:1 e una copertura del 154% della gamma colore Dci-p3.

Le accurate sfumature dei colori di CineBeam Q permettono di riprodurre film e altri contenuti con colori intensi e neri profondi che rendono realistica ogni scena, creando un’esperienza immersiva e coinvolgente proprio come al cinema. Il nuovo proiettore, inoltre, è dotato della tecnologia Auto Screen Adjustment, una funzione di messa a fuoco automatica che ottimizza il posizionamento e le dimensioni dell’immagine per un’installazione estremamente pratica.

CineBeam Q è anche provvisto del sistema operativo Lg webOs 6.0 che, con una user experience facile e accessibile, offre una vasta gamma di servizi streaming come Netflix, Disney+, Prime Video e YouTube. Oltre ai contenuti on-demand presenti sulle diverse piattaforme, è possibile collegare device Apple tramite AirPlay e device Android tramite Screen Share per godere dei propri contenuti preferiti su uno schermo più grande.