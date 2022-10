Penna biro, perché c'è un buco sul tappo? La spiegazione (inaspettata) dello youtuber

Chissà quanti di quei "cappucci" abbiamo masticato da ragazzini durante i compiti. Sicuramente senza chiedersi perché ci sia un un piccolo foro nella parte superiore delle penne biro. Ma a svelare il "mistero" ci ha pensato uno YouTuber. Il suo nome? di nome Zach D.

Star e selfie: Emilia Clarke chiede 170 euro a foto, Jennifer Aniston le rifiuta. Ecco chi è allergico (e chi ci guadagna)

PENNA BIRO, SVELATO IL "MISTERO" DEL FORO

Con oltre due milioni di follower, Zach è diventato conosciutissimo e virale con un video clip che spiega perché i produttori di penne hanno previsto un buco nella parte superiore del coperchio. Nella clip spiega che molte persone pensano che quel foro abbia a che fare con l'inchiostro o qualcosa di simile. Ma non è così.

A COSA SERVE

Quel foro applicato sul "cappuccio" esiste per consentire il flusso d'aria nel caso in cui il coperchio della penna venga ingerito e rimanga intrappolato in gola.

Nel video che è diventato virale, ha spiegato: «Le aziende produttrici sono obbligate ad aggiungere questi piccoli fori». Il video mostra anche un diagramma della radiografia dello scheletro e quanto sia cruciale questo piccolo foro per consentire il flusso d'aria in caso di ingestione del coperchio.