Pompei, l'ex pornostar Sasha Grey impazzita per gli affreschi erotici del Lupanare

Sasha Grey ex pornostar americana, sogno erotico di tutti gli adolescenti degli Stati Uniti, ha visitato gli Scavi di Pompei. Tutto il tuor è stato trasmesso in diretta dall'attrice sul suo canale twitch tv. Cosa le è piaciuto di più dell'antica città romana? Il Lupanare. Naturalmente. Gli affreschi erotici, che raffigurano le posizioni sessuali dei pompeiani di duemila anni fa, per Sasha Grey sono stati un ripasso delle sue performance nei film porno, per le quali ha ricevuto molti premi cinematografici del settore hard. Sasha Grey, pseudonimo di Marina Ann Hantzis è un'attrice cinematografica, scrittrice ed ex attrice pornografica statunitense. Grey, 33 anni, ha ottenuto una certa notorietà quando è apparsa in diversi programmi televisivi e riviste per esprimere la sua volontà di entrare nell'industria pornografica appena compiuti i diciotto anni. Successivamente è apparsa anche in film, pubblicità, spettacoli televisivi e video musicali. Grey ha vinto numerosi premi come attrice pornografica tra il 2007 e il 2010, tra cui quello di interprete dell'anno agli AVN Awards 2008. Dopo avere debuttato come attrice nel film di Steven Soderbergh The Girlfriend Experience (2009) ha deciso di focalizzarsi sul cinema non pornografico.È stata la protagonista di Smash Cut (2009) e ha interpretato il ruolo di se stessa nella settima stagione della serie televisiva Entourage, apparendo anche in film indipendenti come I Melt with You e Open Windows. È stata membro del gruppo industrial aTelecine.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Comunali a Salerno, la pornostar Priscilla Salerno candidata col... VIRALISSIMO Peruga, Cicciolina campionessa di scacchi per salvare Frigolandia: la... RUSSIA Pornostar muore misteriosamente gettandosi dal 22esimo piano di un...