Regina Elisabetta, ancora problemi di salute: salta anche la cerimonia commemorativa per il principe Filippo?

Ancora news sulla Regina Elisabetta. Negli ultimi mesi, le condizioni di salute della monarca l'hanno costretta a non essere presente a molte funzioni pubbliche, e ora, come riporta il Sun, c'è il rischio che sia assente dalla cerimonia commemorativa del principe Filippo, prevista per la prossima settimana.

APPROFONDIMENTI LE CONDIZIONI Regina Elisabetta riappare in pubblico, passeggiata (con bastone)... LA SOVRANA La regina Elisabetta annulla gli impegni pubblici. «Troppo... LA DIPLOMAZIA INTERNAZIONALE Ucraina, la Regina Elisabetta boicotta la Russia: bloccata la...

Leggi anche > Kate Middleton accolta dalla pioggia alle Bahamas scherza: «L'abbiamo portata noi dall'Inghilterra»

Gli assistenti di Buckingham stanno lavorando a piani che potrebbero includere un elicottero, schermi per la privacy per portare la monarca 95enne nell'Abbazia di Westminster. Nonostante i rumors degli utimi giorni sugli spostamenti della Regina su una sedia a rotelle, non c'è stata nessuna conferma. Anzi, mercoledì scorso è fotografata mentre usava un bastone da passeggio.

Inoltre, Sua Maestà ha saltato la cerimonia del Commonwealth Day la scorsa settimana, proprio per tutelarsi. Si attendono news sulla sua partecipazione o meno alla cerimonia per il marito scomparso.