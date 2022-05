Regina Elisabetta, il finger food preferito per le feste a Buckingham Palace

Dopo due anni di Covid, tornano le feste nel giardino di Buckingham Palace, per cui i reali dovranno preparare i loro palati al finger food che sarà servito. La regina non può partecipare agli eventi di quest'estate, a causa di problemi di mobilità, ma ciò non impedirà al principe Carlo di intervenire per prendere il sole e godersi cibo. Lo chef reale Darren McGrady ha avuto la fortuna di servire la regina per 15 anni, cucinando per la principessa Diana, i principi William e Harry e tutti gli altri a palazzo durante il suo servizio. Lo stesso chef ha rivelato che la Regina richiede panini piccolissimi, quanto un penny (una moneta).

APPROFONDIMENTI IL CASO Harry e Meghan, Netflix gira una docuserie stile Kardashian: alla... UNA SORPRESA La regina Elisabetta torna in pubblico dopo due mesi:... GIUBILEO Regina Elisabetta, come sta? I sorrisi al primo evento di gala (dopo...

Leggi anche > L'ombrello da sole Adidas x Gucci diventa virale in Cina: ecco quanto costa. E non è impermeabile

Come riporta My london, McGrady, in un video di YouTube ha detto: «Con 6.000 persone a ogni festa in giardino c'è molto cibo e fortunatamente gli chef reali hanno dovuto provvedere solo alla tenda dei reali. Faremmo una selezione di panini diversi».

Ha continuato: «Alla regina sono stati servite piccoli panini con marmellata, i penny, nella stanza dei bambini da bambina, da allora li ha mangiati per il tè pomeridiano. Semplice, solo pane e marmellata con un po' di burro, di solito marmellata di fragole».

Tuttavia, le cose prendono una piega piuttosto bizzarra quando McGrady ritaglia i penny usando un tagliabiscotti, creando due vecchi sandwich perfettamente rotondi delle dimensioni di un penny inglese, lasciando dietro le croste e il 70% del sandwich principale. Lo stesso vale per i panini "crema di formaggio e cetriolo" e "formaggio e pomodoro", entrambi privi della crosta. "È per la regina", dice. C'è stata una risposta mista tra i fan reali sulla distruzione della crosta.

Un utente ha scritto sotto il video: «Tutto sembra davvero stupendo e mi fa venire l'acquolina in bocca. Ma quando preparo i panini con il tè, tengo sempre le croste e non le taglio. Ho imparato dai miei genitori a non sprecare il cibo a causa delle loro esperienze durante la guerra. Finora nessuno si è lamentato delle croste». Per le persone preoccupate per lo spreco, c'era un consiglio utile da un altro spettatore parsimonioso. Sinndy Morr ha detto: «Le tue ricette sembrano gustose! Come persona comune, rimuovo le croste dai panini prima di applicare altri ingredienti. Le croste vengono raccolte in un sacchetto che conservo nel congelatore. Successivamente, preparo le briciole dalle croste per aggiungi altre ricette».