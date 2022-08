La Regina Elisabetta non si è mai tirata indietro dal partecipare a un matrimonio della Royal Family. Un onore e un prestigio sicuramente averla in prima fila, ma secondo alcuni la monarca (quando indossa un particolare colore) potrebbe portar sfortuna.

Secondo Express.co.uk infatti quando la 96enne indossa abiti blu poi la coppia finisce per scoppiare. È accaduto ad esempio alle nozze del principe Carlo e della principessa Diana nel 1981 e le nozze di Sarah Ferguson e del principe Andrea nel 1986.

APPROFONDIMENTI L'ANELLO Regina Elisabetta, il segreto della fede nuziale che solo tre persone... ROYAL FAMILY Regina Elisabetta, il patrimonio dei Windsor in 33 testamenti... IL CASO Principe Carlo e i soldi di Bin Laden (dopo quelli del Qatar): il...

Lady Diana, per il royal wedding due bouquet uguali: ecco il motivo

Regina Elisabetta, ecco il colore "rischioso" per gli sposi

Nello specifico sarebbero 4 le coppie che alla fine sono giunte al divorzio dopo che Queen Elizabeth avrebbe partecipato alle loro funzioni con un outfit blu.

È successo ad esempio al matrimonio della sorella Margareth, quello con Antony Armstrong-Jones, celebrato nel 1960. In quell’occasione sua altezza reale ha indossato un completo della nuance incriminata. La coppia ha divorziato nel 1978 in seguito ad una serie di scandali, che hanno tenuto banco tra gli anni Sessanta e Settanta.

Nessun lieto fine neppure per la principessa Anna, la figlia di Elisabetta e del defunto Principe Filippo. La sorella di Carlo ha sposato il capitano Mark Philipps nel 1973 per separarsi nel 1992. Che colore indossava la Regina alle nozze della sua erede? Ebbene sì, proprio il blu!

Meghan Markle e lo sgarbo nel giorno del matrimonio. Quando la Regina disse: «Indosserà ciò che le darò io»

Carlo e Diana: matrimonio di bugie, tradimenti e ... outfit blu

Fine tragica per il matrimonio del Principe Carlo e Lady Diana. Un sì proclamato nel 1981 che ha fatto sognare tutti, ma che è stato poi caratterizzato da bugie, tradimenti e segreti. E che abito aveva la regina? Anche in questo caso indossava un tubino blu. L'addio ufficiale tra i due arriva nel 1996. per le nozze tra Carlo e Camilla invece the Queen ha optato per il panna, e i due stanno ancora insieme e ora escono anche le voci di un figlio segreto ultra 50enne.

Anche alle nozze del Principe Andrea, terzogenito della monarca, e Sarah Ferguson la regina aveva optato per il blu. Il sì nel 1986 e l'addio nel 1992.

Ben quattro sarebbero le coppie scoppiate dopo che la monarca si è vestita di blu. Ma questa tonalità porta davvero sfortuna?

Il principe William compie 40 anni. La sua storia, il matrimonio con Kate, i dissidi col fratello Harry

Cosa dicono gli esperti

Gli esperti di stile di Nasty Gal sono intervenuti sulla questione: «C'è una vecchia superstizione sull'indossare il blu ai matrimoni: 'sposato in blu, sarai sempre fedele'. Pertanto è sorprendente che la regina si sia vestita di blu a così tanti matrimoni reali che si sono conclusi con un divorzio».

Ma cosa simboleggia il colore blu?

Continuano così gli esperti:: «Il blu può spesso simboleggiare forza e autorità, quindi è sicuramente un colore adatto a una regina. È interessante che sia la regina che la regina madre abbiano indossato il blu ai matrimoni di Diana e Sarah Ferguson. Le scelte di colore simili mostrano l'unità e il legame che le due avevano, mostrando l'amore che la regina ha per sua madre e la sua famiglia. Hanno anche entrambe indossato abiti blu al battesimo del principe William».

Kate Middleton compie 40 anni, dall'armocromia al portamento ecco come è diventata icona di stile (e c'è un trucco rubato alla Regina)

Kate e Meghan, sono salve

Quindi appurato che il blu non porta sfortuna, perché la Regina ha scelto altre tonalità per gli altri matrimoni reali?

«Il blu può essere visto come un colore freddo, mentre il giallo, il verde e il viola sono toni molto più caldi che corrispondono alla sensazione generale dei matrimoni e delle celebrazioni d'amore. La regina ha indossato il giallo al matrimonio di Kate Middleton e il verde a quello di Meghan Markle. Entrambi sono colori che rappresentano la primavera, i nuovi inizi e la crescita. Questi erano i matrimoni della nuova generazione di reali. I colori indossati dalla regina potrebbero simboleggiare la speranza che ha per il nuovo palcoscenico della famiglia reale. Chiaramente, entrambi i matrimoni vanno avanti benissimo, il che potrebbe significare che sono colori fortunati per l'amore!»