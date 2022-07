Regina Elisabetta, il segreto della fede nuziale che solo tre persone al mondo conoscono

La regina Elisabetta, nonostante sia sempre sotto i riflettori, porta con se dei segreti che solo altri pochi eletti conoscono.

Quello di Elisabetta è il trono più lungo della storia di qualsiasi altro monarca, 70 anni di regno. E proprio quest'anno sono stati realizzati i festeggiamenti del Giubileo di platino , appunto i 70 anni di regno al trono di Inghilterra.

APPROFONDIMENTI ROYALS Kate Middleton e Meghan hanno dovuto restituire le tiare nuziali alla... ROYAL FAMILY Regina Elisabetta, il patrimonio dei Windsor in 33 testamenti... LA VISITA Sarah Ferguson, colazione stabiese per la Duchessa di York

Ma, quali sono i segreti della regina? Elisabetta non si toglie mai dal dito la fede nuziale. A differenza di altri gioielli della corona che sono stati esposti al pubblico, quindi è impossibile riuscire a capire il vero segreto che si cela dietro all'anello. Oltre ad avere un valore affettivo inestimabile, l'anello contiene diamanti che sono stati tramandati dalla madre del principe Filippo. E c'è di più.

Il segreto nascosto è probabilmente un messaggio inciso, che solo tre persone al mondo conoscono: la Regina, il principe Filippo e il gioielliere.

A riferirlo, il libro Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edinburgh, la cui scrittrice Ingrid Seward dice: «Almeno Filippo non ha avuto le spese di una fede nuziale, poiché il popolo del Galles ha fornito una pepita d'oro gallese da cui l'anello è stato fatto. Nessuno sa cosa dice, a parte l'incisore, la regina e suo marito».