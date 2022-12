William e Kate, l'incontro con il fan (8 anni) vestito da guardia britannica: il video è virale

Il principe William e la principessa Kate durante loro visita alla startup di tecnologia climatica Greentown Labs a Somerville, in un sobborgo della città del Massachusetts (Usa), hanno ricevuto in dono un mazzo di fiori da Henry Dynov-Teixeira, un bambino di 8 anni, che per l'ccasione ha indossato il vestito da granatiere (come una vera guardia britannica) e che si è presentato alla coppia reale come il loro più grande fan.

Way to go Henry Dynov-Teixeira #WCVB https://t.co/ZWPSyfzuZt pic.twitter.com/1Dd1Kg9R7l

Vestito da granatiere, Henry ha conquistato sin dal primo momento la principessa Kate e il principe William che sono rimasti affascinati dal suo coraggio: il momento è stato immortalato sui social. Il ragazzino felice e soddisfatto ha consegnato un mazzo di rose a William e Kate, i quali non hanno potuto fare a meno di inginocchiarsi per stringergli la mano e scambiare parole con il piccolo superfan reale.

«È stato folle incontrare il principe e la principessa», ha detto Henry ai giornalisti in seguito. «E in secondo luogo, mi hanno detto che avevo dei fiori davvero molto belli, sono felicissimo». Poi, sul loro account Twitter, il principe William e la principessa Kate hanno ringraziato Henry e gli altri che sono venuti a salutarli a Somerville.

Thanks to Henry and everyone who came out to see us in Somerville this morning! pic.twitter.com/bLZrtfFtW4

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 1, 2022