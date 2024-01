Kate compie 42 anni. Gli auguri ufficiali di re Carlo: «Ti auguro un felice compleanno»

La principessa Kate compie oggi, 9 gennaio, 42 anni e per l'occasione ha deciso di festeggiare con una cena intima insieme ai figli, George, Charlotte e Louis e suo marito, il principe William. Nessun evento in grande stile, ma solo momenti di quotidianità trascorsi con la sua famiglia. Re Carlo III ha voluto mandare i suoi personali auguri alla principessa, e forse anche un regalo molto speciale.

Nel frattempo, l'account ufficiale della famiglia reale ha condiviso uno scatto inedito risalente al giorno dell'Incoronazione di re Carlo per augurare a Kate buon compleanno.

L'account Instagram ha condiviso uno scatto della principessa insieme a re Carlo nel giorno della sua incoronazione: «Auguro alla principessa del Galles un felice compleanno oggi!»

Kate era bellissima nel suo abito Alexander McQueen in crepe di seta avorio con ricami tridimensionali e altamente simbolici: rosa, cardo, narciso e trifoglio a rappresentare le quattro nazioni del Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord).

«Il Re potrebbe decidere di nominare la principessa Kate, Royal Lady of the Order of the Garter, il più antico e anziano Ordine di cavalleria in Gran Bretagna, istituito da Edoardo III quasi 700 anni fa, ispirato alle storie di Re Artù e dalla galanteria dei suoi Cavalieri della Tavola Rotonda», si legge sul Daily Mail.

Un regalo molto importante che potrebbe portare Kate sempre più vicina al trono d'Inghilterra, pronta a prendere il posto della regina consorte Camilla quando (e se) re Carlo deciderà di abdicare.