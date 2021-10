La Regina Elisabetta a 95 anni appare stanca e affaticata: la nuova prescrizione del medico

E' tempo di riposo per la Regina Elisabetta. Nell'ultimo periodo, la Queen inglese è apparsa in pubblico con un bastone da passeggio, che non usava dall'operazione al ginocchio fatta 18 anni fa, segno della vecchiaia che avanza, e l'ultima indiscrezione pervenuta dal Regno Unito è che il medico le abbia suggerito di eliminare l'alcol.

APPROFONDIMENTI ROYAL FAMILY Regina Elisabetta, niente più Martini per sua Maestà: i... ROYAL FAMILY La Regina Elisabetta partecipa per la prima volta ad un evento... GOSSIP Beatrice di York, le prime foto con la figlia Sienna scatenano le...

Come riporta il The Sun, dai corridoi reali si spiffera che «la regina ha sofferto molto quest'anno, inclusa la morte del suo amato marito. Sta diventando un po' meno resiliente e ha bisogno di un po' più di aiuto, anche se sta bene per una persona della sua età».

Sembra che per il Natale 2021, la Regina stia pianificando un raduno più piccolo, proprio in mancanza di forze. Ci saranno anche i duchi di Sussex o no?

«I suoi cortigiani - scrive il The Sun - hanno notato che la Regina diventa più stanca e, forse, più fragile di quanto non fosse». Infatti, oltre a perdere il marito Filippo, quest'anno la monarca è stata colpita dagli attacchi di Harry e Meghan e dalle polemiche intorno al principe Andrea.