La Regina Elisabetta testimonial del vaccino anti Covid a 94 anni: «Lei conquista la fiducia di tutti»

La regina Elisabetta potrebbe diventare una testimonial del vaccino anti Covid nel Regno Unito. L'idea arriva da una consigliera del governo di Londra, la professoressa Heidi Larson che è a capo del Vaccine Confidence Project. «Se c'è una cosa che ho visto qui nel Regno Unito è la fiducia che lei riesce a conquistare», ha spiegato la studiosa che conta di dissipare le crescenti preoccupazioni dell'opinione pubblica riguardo al nuovo vaccino utilizzando proprio l'immagine della sovrana.

Ma allo stesso tempo la Larson, professoressa alla London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha ammesso che al momento non vi è alcuna conferma sul fatto che la Regina, 94 anni, decida di sottoporsi al vaccino: «Penso che il palazzo dovrà decidere da solo: vuoi rischiare provando un nuovo vaccino sulla regina o vuoi tenerla ancora isolata? Dovranno soppesare questi rischi».

Nei commenti rilasciati a The Times, la Larson ha aggiunto che qualunque cosa sia stata decisa riguardo alla famiglia reale, sarebbe necessaria una migliore strategia di comunicazione per rispondere alle preoccupazioni degli inglesi.

Ultimo aggiornamento: 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA