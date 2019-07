Giovedì 18 Luglio 2019, 11:36

Gli affreschi erotici della casa dei Vettii della città archeologica hanno mandato in estasi Rossy de Palma, la modella e attrice spagnola, in vacanza in Italia. «Esperienza indimenticabile. Ritornerò senza dubbio», ha detto l'attrice musa di Pedro Almodóvar al termine del tour tra le antiche vestigia. È stata così attratta da Priapo - dio della prosperità dipinto a destra della porta d'ingresso della domus dimora dei fratelli Aulus Vettius Restitutus e Aulus Vettius Conviva, liberti, divenuti ricchi grazie al commercio - che ne ha descritto l'abbondanza sul suo profilo Facebook. Rossy de Palma si è fatta conoscere nel cinema italiano con Chicken Park (1994), parodia del kolossal spielberghiano Jurassic Park diretto da Jerry Calà.