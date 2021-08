Salmo, concerto a Olbia senza distanziamento e mascherine. Fedez: «Uno sputo in faccia ai lavoratori onesti»

È bufera sul concerto organizzato ieri da Salmo a Olbia. «Mi faccio arrestare pur di suonare», aveva detto alcuni giorni fa, promettendo di mettere su un concerto-evento a sostegno della Sardegna, dopo i violenti incendi che hanno falcidiato l'isola. Promessa mantenuta. Il rapper si è esibito ieri 13 agosto nella sua Olbia, in un evento «improvvisato» della durata di 45 minuti davanti a una folla di giovani, accalcati nei pressi della ruota panoramica della città sarda senza distanziamento, né mascherine. Un maxi-assembramento che ha scatenato inevitabili polemiche. Il concerto, gratuito, ha promosso raccolte fondi in favore dei sardi colpiti dagli incendi, ma anche dei lavoratori dello spettacolo in crisi a causa della pandemia Covid.

Salmo, l'attacco di Alessandra Amoroso

L'evento, tuttavia, non è piaciuto a tutti. Sui social, dove il concerto è stato promosso e lanciato, c'è anche chi si scaglia contro l'iniziativa di Salmo. Tanti i commenti di utenti indignati per il mancato rispetto delle norme di distanziamento sociale. Le invettive più rumorose, però, arrivano dai "colleghi" di Salmo. La cantante Alessandra Amoroso su Twitter ha scritto: «Se la tua serata aveva l’intento di una raccolta fondi (giustamente per la tua regione) e per dare voce al nostro settore, ci tengo a dirti che qualcosa è andato davvero storto… Nel rispetto di tante persone credo sia opportuna una tua spiegazione. Grazie».

Fedez: «Avete sputato in faccia ai lavoratori onesti»

Molto decisa anche l'invettiva di Fedez che attraverso i social ha detto: «Sfruttare la nostra condizione di privilegio, aggirare le regole per soddisfare capricci personali. Questo non aiuta nessuno. Avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo che quest’anno cercano di tirare avanti con immensi sacrifici rispettando le regole per andare alla pari con i conti (quando va bene)».

Gemitaiz: «Mi sono rottto...»

Anche Gemitaiz ha voluto dire la sua in una serie di storie Instagram: «Io mi sono rotto il ca**o di vedere i concerti pieni con la gente in piedi mentre io e molti miei colleghi (gli unici con le palle e il senso civico a questo punto) aspettiamo da due anni di poter fare il nostro lavoro, aspettiamo da due anni di dare voce alla nostra passione. L’Italia è un Paese di furbetti e ipocriti, ecco perché vi consiglio spesso di andarvene se avete modo». Il rapper ha inoltre aggiunto: «Non cominciate con le polemiche. Un artista non molta un palco, non monta un service audio, non ha proprietà del suolo pubblico né le facoltà per fare certe cose. Sennò facevamo i Block party ogni weekend da dieci anni. Qui il problema è di chi ha la facoltà di scegliere cosa è giusto e cosa è sbagliato. E anche se sarebbe bello, non sono gli artisti ad avere questa opportunità».

Per ora sui social Salmo si limita ad esultare per il successo - in termini di affluenza - dell'evento, ma non ha ancora dato una risposta alle polemiche che gli sono piovute addosso nelle ultime ore da ogni direzione.