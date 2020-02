San Valentino, “Lo stesso bacio” in 13 città per celebrare l'amore gay

Ultimo aggiornamento: 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«In 13 città d'Italia l'iniziativa #LoStessoBacio celebra per l'ottavo anno l'amore per lesbiche e gay in occasione della festa degli innamorati di San Valentino - diceportavoce del Gay Center - dal 14 febbraio saranno distribuiti Baci Perugina e cartoline per dimostrare che l'amore è di tutti, incluse coppie gay e coppie lesbiche. A tre anni dall'approvazione delle unioni civili saremo presenti in 15 città, per ribadire l'importanza della visibilità delle coppie lesbiche e gay. Purtroppo nonostante la legge sulle unioni civili, molte coppie sono ancora costrette a nascondersi per non subire discriminazioni. Con questo evento vogliamo ribadire che l'amore non fa distinzioni».Continua Marrazzo: Quest'anno siamo alla ottava edizione della iniziativa e ringraziamo la Perugina che è sempre stata al nostro fianco e le associazioni ed i volontari e le volontarie di Gay Center, Arcigay Roma, Arcigay Latina, Arcigay Teramo, Arci Rieti, Arcigay Castelli Romani, Arcigay Chieti, Arcigay Molise, Mazi Pescara, Indiegesta, Esedomani Terni, Per un Arcigay Anche a Rieti, Arcigay L'Aquila, Per un Arcigay Anche a Frosinone, L'Altro Circolo Viterbo.14 FEBBRAIOAPRILIA | H 16 | Piazza RomaAVEZZANO | H17:30 | Via Camillo Corradini, 75CECCANO | h 18 | Viale Fabrateria Vetus (Centro Commerciale)CHIETI | h 12 | Via dei Vestini, 31 e poi ORTONI h 18 Zooart - Passeggiata Orientale, 25LATINA | h 16 | Piazza del PopoloPESCARA | h 17:30 | Piazza del Sacro Cuore, 65122 Pescara PERIETI | h 16:30 | Piazza Cavour per poi spostarsi tra le vie della cittàROMA | h 18 | Piazza del PopoloTERAMO | h 11 | Campus Aurelio Saliceti - Via Renato Balzarini 1 - Località ColleparcoTERNI | dalle 16.00 fino al tramonto tra le piazze e le vie del centro: Piazza della Repubblica - Corso Tacito - Via Cavour - Via RomaVITERBO | dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 tra le piazze e vie del centro storico : Piazza Verdi - Corso Italia -Piazza delle Erbe -Via Roma e Piazza del Plebiscito15 FEBBRAIOALBANO LAZIALE | H 21:00 | LudoNight | Piazza Salvatore Fagiolo 8CAMPOBASSO | h 19 | Inaugurazione nuova sede Arcigay Molise | Via Cirese, snc | c/o Terzo Spazio Centro per il Volontariato