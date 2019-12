Scopre che il fidanzato la tradisce grazie al Fitbit: il racconto della giornalista diventa virale

Spoiler alert: he was not enrolled in an OrangeTheory class at 4am. — Jane Slater (@SlaterNFL) December 5, 2019

Jane! My ex husband got caught in an affair because he was wearing the training watch and heartbeat monitor my mom bought him for Christmas - while “running”. It was the under-one-minute heart rate spike that confirmed things for me! #prematuresayswhat — cooey (@carey_gibbons) December 5, 2019

Ultimo aggiornamento: 22:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hache illagrazie al, il popolare smartwatch pensato per il monitoraggio dell'attività fisica. Il racconto, sui social, è diventato subito virale, un po' in tutto il mondo.La curiosa storia riguarda, giornalista molto famosa negli Stati Uniti, che vive a Dallas. È lei stessa, su, a raccontare la vicenda: il fidanzato di allora le aveva regalato unper Natale e la coppia aveva deciso diper motivarsi a vicenda nel momento di fare attività fisica. Fin qui niente di strano, se non fosse che, una notte, la reporter ha scoperto per caso il«Ilera davvero utile per tenersi in forma, lo amavo, almeno fino a quando non ho notato che, alle 4 di notte, i suoi livelli di attività fisica avevano appena raggiunto il picco, come testimoniava la app» - ha raccontato Jane Slater - «In un eccesso di 'garantismo' avrei potuto pensare che si fosse iscritto ad un corso notturno in palestra, ma mi sembrava assai improbabile. E no, non mi sto inventando nulla, anzi, vorrei davvero che questa storia non fosse vera».Il racconto della, che si riferisce ad una storia ormai risalente a qualche anno fa, ha scatenato il web. Molte altre persone hanno rivelato alcuni aneddoti, molto simili a quello di. Quello di una utente è assolutamente impareggiabile: «Ho scoperto cheperché indossava proprio un dispositivo simile, che mia madre gli aveva regalato per Natale. Sembrava che stesse facendo una, a giudicare dal battito cardiaco, ma quando ho visto che eraho capito subito che si trattava di qualcos'altro».