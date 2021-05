Sinisa Mihajlovic, insulto choc in diretta alla Partita del Cuore

Sinisa Mihajlovic, l'insulto in diretta alla Partita del Cuore. Fan allibiti: «Lo ha detto davvero?». In onda stasera su Canale 5, la partita benefica della Nazionale cantanti contro i Campioni della ricerca. Dopo le polemiche per il gesto sessista di alcuni componenti dello staff della Nazionale cantanti nei confronti di Aurora Leone dei The Jackal, un nuovo fatto legato al match solidale sta facendo il giro del web.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati