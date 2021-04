Enrico Ruggeri, 63 anni, "scritturato" dal Sona calcio: «Il mio sogno giocare con Maicon»

VERONA - Dai palchi musicali, alla Nazionale Cantanti, ai campi di calcio di serie D, Enrico Ruggeri - 64 anni a giugno - ha firmato ieri come giocatore per il Sona, formazione veronese già nota per avere ingaggiato Maicon, il terzino brasiliano dell'Inter del 'Triplete'. Il cantante è sbarcato a Sona (Verona), con il benvenuto del presidente, Paolo Pradella, del sindaco Gianluigi Mazzi e dell'assessore Gianfranco Dalla Valentina.

«Sono un fantasista - si è presentato un po' ironicamente Ruggeri - e gioco dietro alle punte. Se sono qui non è mistero, il presidente mi ha invitato ed io ho accettato con entusiasmo questa nuova avventura, confortato anche dal fatto che c'è Maicon, che si trova perfettamente a suo agio nell'ambiente del Sona Calcio».

Subito dopo Ruggeri è stato presentato alla squadra dall'allenatore Filippo Damini e dal suo vice, Salvatore Piccinato. Il 63enne cantante scenderà in campo solo a salvezza acquisita per Sona.