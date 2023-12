Elodie, la stoccata di Enrico Ruggeri: «C'è chi preferisce passare alla storia e chi passare alla cassa»

Elodie sembra non trovare pace. Dopo aver avuto un botta e risposta con Gino Paoli che la accusava di fare successo solamente perchè mostrava il suo corpo, frase poi ritratta dal cantautore che sembrava aver calmato gli animi, in questi giorni sembra essersi nuovamente riaccessa la polemica questa volta con le parole di Enrico Ruggeri.

L'attacco

Il cantautore rilasciando un'intervista a Libero si è espresso con tono piccato sulla tematica che ha riguardato la diatriba tra la cantante romana e Gino Paoli: «Posso solo dire che, nel mondo della musica, le due donne che considero più sexy sono: Nico, che era la cantante dei Velvet Underground e Debbie Harry, la cantante dei Blondie. In entrambi i casi queste avevano un tale sex appeal che non avevano bisogno di mostrare nemmeno le ginocchia». Queste le parole di Enrico Ruggeri che ha voluto aggiungere inoltre per dare la stoccata finale e sostenere il suo collega: «C'è chi preferisce passare alla storia e chi preferisce passare alla cassa».