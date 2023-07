«Carditello Festival»: lo spettacolo live di Enrico Ruggeri alla reggia borbonica

Continua sull'onda del successo a San Tammaro a Caserta la quarta edizione del «Carditello Festival». Per tutti, una straordinaria rassegna musicale che, nella cornice della splendida Reggia Borbonica, il prossimo 18 luglio proporrà lo spettacolo del cantautore Enrico Ruggeri.

«Una manifestazione fortemente voluta dal nuovo Consiglio di amministrazione – come ha dichiarato il presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, Maurizio Maddaloni – per ribadire la vitalità di questa straordinaria residenza reale, che intendiamo inserire sempre di più nel sistema dei siti borbonici da valorizzare e visitare in Campania e, in particolare, nella provincia di Caserta. Stiamo lavorando per promuovere e tutelare l’identità del territorio, rilanciando le antiche funzioni agricole del Real Sito ed esaltando il binomio cultura e turismo, che può rappresentare un importante asset economico per il futuro. Carditello ha tutte le potenzialità per affermarsi come location ideale per la grande musica, puntando anche su prodotti tipici ed eventi per famiglie, nel segno dell’ecoturismo, della sostenibilità e dell’inclusione sociale».

Ed è con queste premesse, parlando ancora dell'ospite Enrico Ruggeri, il popolare artista tornerà ad esibirsi dal vivo. Dopo l’uscita lo scorso anno de «La Rivoluzione», lavoro discografico caratterizzato da sonorità innovative, due volte vincitore del Festival di Sanremo, Premio Tenco 2021, Ruggeri porta al pubblico le canzoni più recenti e i grandi successi che lo hanno reso celebre, riarrangiati e inseriti in una scaletta rinnovata, con una nuova band composta da personaggi chiave della scena rock milanese e non, pronti a portare sul palco la loro esperienza, storia ed energia.