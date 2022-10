Se bella vuoi apparire un po’ devi soffrire. Dice il saggio. Sono tante le torture fisiche e psicologiche a cui le donne si sottopongono per migliorare il loro aspetto soprattutto nel giorno del proprio matrimonio in cui ogni sposa vuole arrivare più bella che mai. Abito, Make Up e anche l'acconciatura, tutto deve essere perfetto. Così tra massaggi e pulizie del viso, la preparazione estetica al grande giorno parte, per la sposa, mesi e mesi prima.

Brasile, parrucchiera incolla le orecchie di una sposa

Le futuri mogli sembrano davvero pronte a tutto pur di arrivare radiose come mai al giorno delle nozze e si affidano alle mani degli esperti del visage e del look. La proposta piu' estrema arriva ora dal Brasile dalla titolare di un salone di parrucchieri a Montes Claros. Un trucco usato dall'hairstylist, che sui social è diventato virale, per nascondere le orecchie a sventola. Per Mi Martins basta incollarle. Il parrucchiere ha condiviso il suo bizzarro stratagemma sui social e il video ha raccolto oltre 20,2 milioni di visualizzazioni, con alcuni commenti che definiscono il trucco «follia» e «assurdo». Gli utenti sono sconvolti.

Il video diventa virale

In una clip la parrucchiera mostra come applica la colla sulla parte posteriore delle orecchie della sua cliente Lorraine e poi le tiene contro la testa.

«Per le sue nozze in agosto, la sposa dai capelli rossi ha optato per una pettinatura arricciata appuntata e adornata con un diadema decorato».

Tuttavia, secondo quanto riferito, dalla professionista, voleva avere le orecchie nascondere il suo difetto estetico: le orecchie a sventola. Nella didascalia, la signora Martins ha spiegato che Lorraine aveva deciso di optare per uno chignon alto, ma non voleva che le sue orecchie si vedessero.

«Da sola la cliente usava da tempo questa tecnica della colla», ha aggiunto l'hairstylist. «E oggi non è stato diverso»

L'ira del web

Un utente ha scritto: «Può essere solo uno scherzo, le persone continuano a promuovere questo genere di cose». Un altro ha aggiunto: «È assurdo ma il principale colpevole è la cliente che permette questa atrocità». E c'è poi chi lancia suggerimenti, il consiglio di un utente è quello di utilizzare la Coca Cola per rimuovere la colla dopo il matrimonio, e c'è chi invece propone lo scotch al posto della colla.