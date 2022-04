TikTok, il segnale segreto imparato sul social la salva dal fidanzato che l'aveva rapita

TikTok può anche salvare le vite, se usato nel modo giusto. Una ragazza è riuscita a chiedere aiuto e mettersi in salvo grazie ad una lezione imparata sul social del momento. Un segnale con la mano, mostrato al cassiere di un autogrill, che ha recepito e avvisato la polizia. È successo negli Stati Uniti. La ragazza è stata rapita dall'ex fidanzato, in Tennesse. L'uomo è entrato di forza nella sua auto ed è scappato con lei a bordo. Quando la donna ha provato a scendere, l'uomo ha afferrato un cacciavite e glielo ha puntato addosso, minacciando di ucciderla. «Se io non posso averti, allora nessuno ti avrà».

APPROFONDIMENTI I SOCIAL Ucraina, su Instagram e TikTok gli influencer non parlano di guerra TECNOLOGIA TikTok, Rotoscope è il filtro virale del momento: ecco di cosa...

Ucraina, su Instagram e TikTok gli influencer non parlano di guerra

Stati Uniti, influencer paga 25mila dollari per clonare il suo gatto defunto: «Un atto d'amore»

Il gesto per denunciare la violenza

L'uomo ha continuato a guidare per molti chilometri, poi si è fermato ad una stazione di servizio. Così la ragazza, in modo discreto, ha mostrato il palmo della mano al cassiere, lasciando il pollice all'interno, poi a chiuso la mano. Un segnale d'aiuto, diffuso dalla Canadian's Women Foundation e pensato per denunciare le violenze domestiche. Il cassiere ha recepito il gesto e ha chiamato il 911. La polizia è intervenuta pochi chilometri più avanti, speronando il mezzo. L'uomo è stato arrestato e la ragazza salvata, riporta il "Tennessean".