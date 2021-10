Roma, Totti dedica un campo al papà Enzo scomparso un anno fa per Covid

Francesco Totti nel suo centro sportivo della Longarina ha intitolato un campo a suo papà Enzo, scomparso esattamente un anno fa all'età di 76 anni per Covid-19. L'ex bandiera romanista ha voluto ricordarlo il giorno dell’anniversario della sua scomparsa con una targa posta all’entrata del campo di gioco con sopra disegnata una stella e la scritta “Campo Enzo Totti”. È stato scelto il simbolo della stella perché era soprannominato da tutti “lo sceriffo” per il suo atteggiamento severo con i figli. Totti gli ha anche dedicato una storia su Instagram: «Un anno senza te», il messaggio a corredo dell’immagine e la canzone "E tu come stai?" di Baglioni come sottofondo. All’inaugurazione di oggi era presente anche l’ex campione della Roma Bruno Conti, amico stretto del papà di Francesco.

